Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский сменил первого замглавы СБУ, еще два заместителя уволены

Глава государства Владимир Зеленский своими указами в пятницу уволил троих заместителей главы Службы безопасности Украины, включая первого замглавы Службы Владислава Бухарева, назначив замом руководителя Службы Владимира Горбенко и повысив до первого замглавы спецслужбы Дмитрия Нескоромного.

"Освободить Бухарева Владислава Викторовича от должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №823/2019 от 8 ноября, обнародованном на сайте главы государства в пятницу.

Одновременно с этим указом обнародованы также указы №826/2019 и №827/2019, согласно которым Зеленский уволил с занимаемой должности заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного и назначил его на ставшую вакантной должность первого замглавы спецслужбы.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Помимо этого президент указами №№824/2019 и 825/2019 уволил с должностей заместителей руководителя СБ Украины Вадима Пояркова и Анатолия Дублика соответственно.

Указом же №828/2019 Зеленский назначил на должность заместителя главы СБУ Владимира Горбенко.