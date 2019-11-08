"Дело Хизб ут-Тахрир": фигурантам ялтинской группы грозит 100 лет тюрьмы

Новости Украины:Суд планирует объявить приговор шестерыми фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" 12 ноября.

В Южном окружном военном суде Ростов-на-Дону 8 ноября завершилось заседание по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир", фигуранты которого выступили с последним словом.

Как сообщает Крым.Реалии, следующее заседание, на котором должны вынести приговор, запланировано на 12 ноября.

Российские прокуроры запросили в общем 98,8 лет лишения свободы для шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир": Муслиму Алиеву – 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову – 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку – 15 лет, Вадиму Сируку – 15 лет, Арсену Джеппарову – 13,6 лет, Рефату Алимову – 14,6 лет тюрьмы.

Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".