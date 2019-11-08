Скачать
Пятница, 08.11.2019
Разведение сил в Петровском перенесли
Разведение сил в Петровском перенесли
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Романчук завоевал серебро на этапе Кубка мира, уступив меньше секунды
Романчук завоевал серебро на этапе Кубка мира, уступив меньше секунды
ВИЧ: ученые сделали важное заявление
ВИЧ: ученые сделали важное заявление

"Дело Хизб ут-Тахрир": фигурантам ялтинской группы грозит 100 лет тюрьмы

"Дело Хизб ут-Тахрир": фигурантам ялтинской группы грозит 100 лет тюрьмы
14:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Суд планирует объявить приговор шестерыми фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" 12 ноября.

В Южном окружном военном суде Ростов-на-Дону 8 ноября завершилось заседание по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир", фигуранты которого выступили с последним словом.

Как сообщает Крым.Реалии, следующее заседание, на котором должны вынести приговор, запланировано на 12 ноября.

Российские прокуроры запросили в общем 98,8 лет лишения свободы для шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир": Муслиму Алиеву – 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову – 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку – 15 лет, Вадиму Сируку – 15 лет, Арсену Джеппарову – 13,6 лет, Рефату Алимову – 14,6 лет тюрьмы.

"Дело Хизб ут-Тахрир": фигуранты ялтинской группы выступают с последним словом

Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Суд, Ростов-на-Дону, Дела Хизб ут-Тахрир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 "Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
04 Решение конфликта на Донбассе: в "Голосе" рассказали о "варианте, о котором не говорят вслух"
05 Ночное голосование Бундестага по "Северному потоку - 2": итоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Зеленский дал министрам время до конца года
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь