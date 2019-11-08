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В Киеве на Днепре затонула Яхта

В Киеве на Днепре затонула Яхта
14:18 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины:В Киеве на Днепре затонула яхта, в момент аварии на судне находились трое мужчин

В Киеве между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом на Днепре затонула яхта. Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения".

Отмечается, что информация о происшествии поступила в пятницу, 8 ноября, около 09:30.

"В настоящее время спасатели поднимают со дна затонувшее судно. Информации о пострадавших нет, подробности происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

На Facebook-странице dtp.kiev.ua отмечается, что в момент аварии на яхте находились трое мужчин. По словам тех, кто в момент происшествия находился на яхте, судно натолкнулось на буй.

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"Все, кто находился на борту судна, выжили и даже самостоятельно выплыли… Ребята сообщили, что наткнулись на буй. Однако, их состояние было неадекватным. Предварительно, потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения", – отмечается в сообщении.

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Киев, Авария, Днепр, Яхта, ГСЧС.
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