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В Киеве водитель такси снес забор и перевернулся

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В Киеве водитель такси снес забор и перевернулся
08:46 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве на Петровке Hyundai Accent службы такси Bolt снес почти 15 метров забора и перевернулся.

На проспекте Бандеры киевской Петровки в ночь на пятницу произошел инцидент с участием работника одной из служб такси. Hyundai Accent снес почти 15 метров железного забора и перевернулся. Вследствие инцидента никто не пострадал, сообщает "Информатор".

Известно, что авария произошла около 3:00. А таксист рассказал, что двигался с разрешенной скоростью, но перед ним резко затормозил автомобиль, что спровоцировало водителя к экстренному торможению. Погода была дождливой и резкое действие привело к заносу автомобиля из-за мокрой дороги. Такси вылетело с проезжей части в железное ограждение, снесло около 15 метров забора и перевернулось на бок.

"На момент аварии в салоне такси не было пассажиров, а водитель был пристегнут. Также от травм мужчину уберегли вовремя сработавшие подушки безопасности", - говорится в сообщении.

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На место ДТП приехали полицейские, а на данный момент они устанавливают детали инцидента.

Как сообщалось, на Оболони в Киеве на пешеходном переходе сбили женщину. Инцидент произошел на улице Иорданской по вине водителя "Subaru".

6 ноября на улицы Елены Телиги случилось двойное ДТП. Пока владельцы ВАЗ-2111 и Mitsubishi Lancer оформляли дистанционную аварию, в них на полном ходу влетела Skoda.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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