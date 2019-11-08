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В Киеве на Оболони сбили женщину на пешеходном переходе

В Киеве на Оболони сбили женщину на пешеходном переходе
08:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве на улице Иорданской водитель Subaru сбил женщину прямо на пешеходном переходе.

На Оболони в Киеве на пешеходном переходе сбили женщину. Инцидент произошел на улице Иорданской по вине водителя "Subaru", сообщает "Киев Оперативны".

На месте происшествия работала бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую. Есть подозрение на то, что женщина сломала ногу. Детали аварии на данный момент устанавливаются.

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Напомним, в Киеве в районе станции метро Черниговская вечроем в среду, 6 ноября, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей.

Напомним, на автодороге Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля.

6 ноября на улицы Елены Телиги случилось двойное ДТП. Пока владельцы ВАЗ-2111 и Mitsubishi Lancer оформляли дистанционную аварию, в них на полном ходу влетела Skoda.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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