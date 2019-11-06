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ДТП на трассе Киев-Харьков: водитель автобуса заснул за рулем и врезался в грузовик

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ДТП на трассе Киев-Харьков: водитель автобуса заснул за рулем и врезался в грузовик
12:13 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:На трассе Киев-Харьков произошло ДТП с участием рейсового автобуса Temza и грузового автомобиля Mercedes.

Сегодня, 6 ноября, на автодороге Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в Киевской области. Сообщается, что рейсовый автобус с пассажирами Temza протаранил грузовик Mercedes.

Как сообщили правоохранители, 62-летний водитель автобуса заснул за рулем, в результате чего безопасная дистанция была недодержана. Это привело к тому, что водитель автобуса совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, после чего наехал на отбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет. В итоге оба транспортных средства оказались в кювете.

На момент аварии в автобусе находились 32 пассажира, однако никто из них не пострадал.

В свою очередь водитель грузовика в результате ДТП получил телесные повреждения и был госпитализирован. В то же время, в каком состоянии находится потерпевший, не уточняется.

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"Берегите себе и не садитесь за руль в состоянии сонливости, усталости или плохого самочувствия!", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня во Львовской области на трассе "Львов-Луцк" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека

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ДТП, Авария, Происшествие, Киев-Харьков.
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