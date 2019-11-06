На трассе Львов-Луцк в ДТП погибли три человека

Новости Украины:Во Львовской области на трассе Львов-Луцк произошло смертельное ДТП, погибли три человека.

Во Львовской области на трассе "Львов-Луцк" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в области 6 ноября.

В полиции сообщается, что авария произошла около 19:30 вечера 5 ноября между селами Сабанивка и Стоянив в Радеховском районе Львовской области.

Произошло столкновение автомобилей Skoda Rapid и Citroen Crosser. В результате столкновения водитель и пассажиры "Шкоды", жители Волынской области, погибли на месте аварии.

Водителя "Ситроена" госпитализировали с телесными повреждениями.

Полиция открыла уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек и пять пострадали.

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