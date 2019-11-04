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В Киеве произошло ужасное ДТП: один погибший, пятеро пострадавших

В Киеве произошло ужасное ДТП: один погибший, пятеро пострадавших
10:12 Сегодня Телеграф Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины:В Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек и пять пострадали.

Дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими произошло в понедельник утром на Кольцевой дороге в Киеве.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

"Масштабное смертельное ДТП произошло на Кольцевой, неподалеку поворота на Стеценко. По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека. Детали этого ужасного происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве вечером 29 октября произошло тройное ДТП, в результате которого пострадала девушка. 

Как ранее сообщалось, в Киеве столкнулись два такси с пассажирами, в результате чего пострадали четыре человека.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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