В Запорожье водитель маршрутки наехал на ребенка и пытался скрыться

Новости Украины:В Запорожье водитель маршрутки на пешеходном переходе сбил ребенка.

В Запорожье вечером 5 ноября на пешеходном переходе маршрутка сбила 14-летнего парня и поехала дальше. Подростка отбросило в сторону, к счастью, он смог подняться, а вскоре прохожие вызвали ему скорую, сообщает "Акцент".

Виновник ДТП поехал дальше, а очевидцы сообщили об аварии полиции. Патрульные задержали водителя маршрутки на соседней улице. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что несколько человек переходят дорогу, а маршрутка наезжает на подростка.

Напомним, в Киеве вечером 29 октября произошло тройное ДТП, в результате которого пострадала девушка.

Как ранее сообщалось, в Киеве столкнулись два такси с пассажирами, в результате чего пострадали четыре человека.