Двойное ДТП в Киеве: Skoda "уложила" на бок ВАЗ

Новости Украины:6 ноября в Киеве на улицы Елены Телиги случилось двойное ДТП.

Поздним вечером среды, 6 ноября, на улицы Елены Телиги случилось двойное ДТП. Пока владельцы ВАЗ-2111 и Mitsubishi Lancer оформляли дистанционную аварию, в них на полном ходу влетела Skoda.

Удар пришелся в правую часть ВАЗа, от которого он перевернулся на бок. Об этом сообщает Информатор.

Два автомобиля стояли в крайнем левом ряду и дожидались конца оформления ДТП. Их не заметил водитель Skoda, который уложил на бок ВАЗ и попытался продолжить движение. Но уехать далеко он не смог, так как у автомобиля оторвало переднее колесо. Тогда, по словам очевидцев, он вышел из салона и сбежал на своих двоих.

К счастью, обошлось без серьезных травм для водителя ВАЗа. Обстоятельства случившегося и местонахождение мужчины, который управлял Skoda, устанавливает полиция.

Напомним, на Житомирской трассе в Киеве вечером, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу авто.