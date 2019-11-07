Скачать
Четверг, 07.11.2019
В Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных
В Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных
Взрыв Mercedes в Киеве: погиб полицейский
Взрыв Mercedes в Киеве: погиб полицейский
Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов
Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов
Какой праздник 8 ноября 2019 года: народные приметы
Какой праздник 8 ноября 2019 года: народные приметы

В Киеве грузовик без тормозов протаранил 7 автомобилей: фото и видео

Смотрите фото (4)
В Киеве грузовик без тормозов протаранил 7 автомобилей: фото и видео
13:42 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:Вечером среды, 6 ноября, на улице Братиславской случилось масштабная авария.

В Киеве в районе станции метро Черниговская вечроем в среду, 6 ноября, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Информатор на своей странице в Facebook.

Отмечается, что ДТП случилось на улице Братиславской в сторону станции метро Черноговская. По предварительной информации, у грузовика МАЗ отказали тормоза, после чего он протаранил около девяти авто, после чего остановился, врезавшись в другой грузовик.

При этом жертв и серьезно пострадавших в аварии нет. Известно, что из-за аварии движение было серьезно затруднено.

Напомним, на автодороге Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля.

6 ноября на улицы Елены Телиги случилось двойное ДТП. Пока владельцы ВАЗ-2111 и Mitsubishi Lancer оформляли дистанционную аварию, в них на полном ходу влетела Skoda. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
05 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Друзья актера Киану Ривза рассказали о его романе
Друзья актера Киану Ривза рассказали о его романе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь