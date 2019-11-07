В Киеве грузовик без тормозов протаранил 7 автомобилей: фото и видео

Новости Украины:Вечером среды, 6 ноября, на улице Братиславской случилось масштабная авария.

В Киеве в районе станции метро Черниговская вечроем в среду, 6 ноября, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Информатор на своей странице в Facebook.

Отмечается, что ДТП случилось на улице Братиславской в сторону станции метро Черноговская. По предварительной информации, у грузовика МАЗ отказали тормоза, после чего он протаранил около девяти авто, после чего остановился, врезавшись в другой грузовик.

При этом жертв и серьезно пострадавших в аварии нет. Известно, что из-за аварии движение было серьезно затруднено.

Напомним, на автодороге Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля.

6 ноября на улицы Елены Телиги случилось двойное ДТП. Пока владельцы ВАЗ-2111 и Mitsubishi Lancer оформляли дистанционную аварию, в них на полном ходу влетела Skoda.