Спикер штаба ООС: Враг срывает международные договоренности

Новости Украины:Вражеская сторона заявила, что только завтра будет готова к разведению сил в районе Петровского.

Вражеская сторона заявила, что только завтра будет готова к разведению сил в районе Петровского.

Об этом спикер штаба операции Объединенных сил Александр Штупун сказал в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос относительно переноса разведения войск на завтра.

”Та сторона сообщила о том, что она будет готова только завтра”, - сказал Штупун и напомнил, что накануне участок разведения вблизи Петровского и Богдановка посетили послы иностранных государств, которые видели, что украинская сторона готова к разведению, о чем неоднократно заявляла.

В то же время, отметил спикер штаба ООС, ”так получается, что враг срывает международные договоренности”. ”Все как всегда”, - добавил он.

На вопрос относительно его предположений о рисках, которые могут стоять за оттягиванием начала процесса разведения, и для чего это может быть нужно вражеской стороне, Штупун ответил, что не может как официальное лицо делать предположения.

Как сообщалось ранее, ожидалось, что разведение сил в районе Петровского состоится 8 ноября в 12.00.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик от имени ТКГ заявил о согласовании начале отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября в 12.00.

”Трехсторонняя контактная группа, с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала восстановленного отведения сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября в 12.00 по киевскому времени”, - сказал Сайдик.