Скачать
Пятница, 08.11.2019
ООС: Разведение сил сорвала вражеская сторона
ООС: Разведение сил сорвала вражеская сторона
Украина подписала безвизовый режим с Монголией
Украина подписала безвизовый режим с Монголией
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
ВИЧ: ученые сделали важное заявление
ВИЧ: ученые сделали важное заявление

Спикер штаба ООС: Враг срывает международные договоренности

Спикер штаба ООС: Враг срывает международные договоренности
15:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Вражеская сторона заявила, что только завтра будет готова к разведению сил в районе Петровского.

Вражеская сторона заявила, что только завтра будет готова к разведению сил в районе Петровского.

Об этом спикер штаба операции Объединенных сил Александр Штупун сказал в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос относительно переноса разведения войск на завтра.

”Та сторона сообщила о том, что она будет готова только завтра”, - сказал Штупун и напомнил, что накануне участок разведения вблизи Петровского и Богдановка посетили послы иностранных государств, которые видели, что украинская сторона готова к разведению, о чем неоднократно заявляла.

В то же время, отметил спикер штаба ООС, ”так получается, что враг срывает международные договоренности”. ”Все как всегда”, - добавил он.

ООС: Разведение сил сорвала вражеская сторона

На вопрос относительно его предположений о рисках, которые могут стоять за оттягиванием начала процесса разведения, и для чего это может быть нужно вражеской стороне, Штупун ответил, что не может как официальное лицо делать предположения.

Как сообщалось ранее, ожидалось, что разведение сил в районе Петровского состоится 8 ноября в 12.00.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик от имени ТКГ заявил о согласовании начале отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября в 12.00.

Разведение сил в Петровском перенесли

”Трехсторонняя контактная группа, с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала восстановленного отведения сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября в 12.00 по киевскому времени”, - сказал Сайдик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООС, Александр Штупун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 "Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
04 Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
05 Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь