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В Одессе мужчина спрыгнул с крыши многоэтажки

В Одессе мужчина спрыгнул с крыши многоэтажки
17:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В настоящие время полиция устанавливает причины трагедии.

Сегодня в Малиновском районе Одессы мужчина совершил самоубийство, прыгнув с крыши 12-этажного дома.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 43-летний житель вышеназванного района города в пятницу днем был обнаружен мертвым возле одной из недостроенных многоэтажек на улице Малиновского.

Тело обнаружили рабочие.

По предварительным данным, одессит прыгнул с крыши 12-этажного дома. При осмотре тела полицейские нашли у погибшего предсмертную записку.

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В ней он указывает точный адрес по улице Филатова (недалеко от места гибели) и обращается к матери.

В частности, на листе бумаги шариковой авторучкой было написано: "Прощай, мама! Тело кремируй, тело – в море.

Сейчас в Малиновском отделе полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"). Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Все по теме:

Одесса, Самоубийство, Нацполиция, Полиция Одесской области.
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