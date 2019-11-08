Капитальный ремонт моста в Днепре: в суд направлено дело о хищении бюджетных денег

Новости Украины:Правоохранители подозревают чиновника горсовета в краже бюджетных средств на сумму 30 млн гривень.

Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и 7 ноября направлен в Красногвардейский районный суд Днепра обвинительный акт в отношении должностных лиц Днепровского городского совета и предприятия-подрядчика за присвоение 29,5 млн грн бюджетных средств во время капитального ремонта Центрального моста в городе Днепре.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что в период 2018-2019 гг. победителем тендеров на проведение капитального ремонта Центрального моста на сумму более 376 млн грн было признано ООО "Предприятие Маст-Буд". Однако во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений.

В частности, по результатам комплексной судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы, образцы бетона, отобранные на мосту, не соответствуют классу бетона, указанному в проектной документации; кроме того, завышена стоимость строительных материалов.

"Заведомо ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и их стоимости в дальнейшем были внесены в акты выполненных работ и подписаны должностными лицами городского совета. Таким образом, по версии следствия, вступив в преступный сговор, чиновники Днепровского городского совета и общества с ограниченной ответственностью нанесли государству ущерб в размере 29,5 млн грн", - говорится в сообщении.

14 сентября прокуратура Днепропетровской области объявила о подозрении шести чиновникам Днепровского горсовета, среди которых заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко и директор предприятия "Маст-Буд" Михаил Беккер, в хищении 29,5 млн грн при ремонте Центрального моста в Днепре.

В отношении фигурантов было открыто производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

25 октября Дзержинский райсуд Кривого Рога постановил арестовать Лысенко с возможностью внесения более 600 тыс. грн залога. Чиновник сразу после заседания суда внес указанную сумму. Прокуратура обжаловала размер залога, требуя увеличить ее до 29 млн грн. Рассмотрение жалобы было назначено на 6 ноября в Днепровском апелляционном суде. Но заседание было перенесено на 15 ноября по ходатайству адвокатов Лысенко.