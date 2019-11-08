В КГГА назвали количество злостных должников

Новости Украины:В Киеве около 5% потребителей жилищно-коммунальных услуг являются "злостными" должниками, имеющими постоянно большую задолженность.

Об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный директор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Андрей Щербина.

В частности, он отметил, что в 2019 году уровень расчетов за коммунальные платежи достигает 80% от начислений.

"То есть, большинство киевлян своевременно и в полном объеме выполняют свои обязательства по оплате коммунальных услуг. Мы видим, что примерно 5% от общего количества киевлян не рассчитываются за коммунальные платежи. То есть, эти 5% формируют основную сумму задолженности по всем исполнителям коммунальных услуг. Именно поэтому мы концентрируемся на работе именно с этой категорией потребителей", - заявил Щербина.

По его словам, всех должников за ЖКУ постоянно информируют о суммах задолженности всеми возможными средствами - автодозвоном, рассылкой СМС-сообщений, рассылкой на электронные адреса и письменными сообщениями.

"Если есть желание решить вопрос в досудебном режиме необходимо поторопиться должникам, поскольку с целью стабилизации платежной дисциплины и соблюдения единой правовой концепции в Киеве вводится сейчас процесс одновременного обращения в суд всех исполнителей жилищно-коммунальных услуг к должнику, который имеет задолженность за различные услуги по одному адресу, в том числе с применением санкций и расходов на юридическую помощь", - подчеркнул Щербина.

По его словам, работа с должниками будет в дальнейшем системной с целью улучшить платежную дисциплину.

Щербина призвал должников погасить долги или реструктуризировать их, то есть решить вопрос путем досудебного урегулирования спора, так как этот способ решения проблемы долга не несет для должника дополнительных экономических потерь.

"Если средства досудебного урегулирования не приводят к результату в виде погашения задолженности, в таком случае мы обращаемся в суды. В судах на сегодняшний день к сумме основного долга по каждой услуге начисляется 3% годовых и индекс инфляции. Это в соответствии с гражданским кодексом. Также дополнительно к имеющейся задолженности на должника возлагаются судебные расходы - сегодня это 1921 грн на один иск", - отметил Щербина, обратив внимание, что таким образом сумма долга значительно возрастает.

Он констатировал, что при наличии решения суда дальше дело попадает в государственную исполнительную службу. Если у потребителя-должника есть средства на счету, то сумма долга просто списывается без согласия на это действие владельца.

"В случае отсутствия у должника средств и ценностей, достаточных для удовлетворения требований исполнителей, взыскание обращается на имущество - это в соответствии с законом Украины об исполнительном производстве. Обращение взыскания на имущество состоит в его аресте, изъятии и принудительной реализации. Обращение взыскания на имущество, то есть на квартиру, осуществляется при условии превышения суммы долга 83 тыс. 460 грн, то есть 20 размеров минимальной заработной платы", - пояснил Щербина.

"В 99% случаев после наложения ареста на имущество должник рассчитывается в полном объеме. Нет желающих терять свое жилье, и даже я не помню примеров принудительной реализации такого имущества по поводу наличия коммунальных долгов. То есть все должники рассчитываются после такого мероприятия по своим счетам", - сообщил руководитель ГИВЦ.

Он также обратил внимание на то, что законодательством предусмотрено, что суд может временно ограничить право выезда за пределы Украины физического лица, которое является должником, за невыполнение им судебного решения. Ограничение накладывается на срок "до выполнения обязательств".

По данным Щербины, путем мер воздействия с должников уже взыскано около 700 млн грн за полученные услуги (без учета поставок электроэнергии и газоснабжения).

В свою очередь директор структурного подразделения "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин сообщил, что на сегодня уже около 1,5 тыс. решений суда находятся на принудительном исполнении по искам, поданным предприятием.

"Консолидация всех исполнителей услуг по отношению к постоянным должникам - это, мы считаем, будет весьма существенным рычагом воздействия, который создаст очень неудобные условия для потребителей-должников, не платящих сознательно. Будем работать достаточно жестко с такой категорией должников. Поскольку неуплата частью горожан задолженности в конце концов приводит к тому, что те потребители, которые платят своевременно, могут получать некоторые неудобства, например, связанные с ограничением газоснабжения, по источникам теплоснабжения, а также приводит к невозможности провести расчеты предприятию по договорам с НАК "Нафтогаз Украины", которая требует обеспечить расчет за потребленный природный газ на уровне не ниже 90% ежемесячно", - отметил представитель" Киевтеплоэнерго ".

Он предупредил, что у КП возникает целесообразность обращения в суд уже при задолженности в 5 тыс. грн. По данным Лопатина, по состоянию на 1 ноября общая задолженность за услугу централизованного отопления составляет 650 млн грн, за горячее водоснабжение - около 700 млн грн. В стадии судебного решения находится задолженность почти на 120 млн. грн.

В то же время начальник управления по работе с жителями многоэтажных домов ЗАО "АК "Киевводоканал" Виталий Кондратенко сообщил, что 56 тыс. лицевых счетов потребителей "Киевводоканала" (из всего 1 млн 100, которых обслуживает предприятие) имеют задолженности на общую сумму 430 млн грн. В 2019 году без оплат зафиксировано 31 тыс. лицевых счетов на 241 млн грн, добавил он.