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Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки

Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
11:04 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине начинается второй этап монетизации госпомощи на оплату услуг ЖКХ.

Уже в этом месяце украинцы получат обновленные платежки за коммунальные платежи - без учета льгот и субсидий.

Как объяснил замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко, нововведение связано с началом второго этапа монетизации субсидий.

Как известно, первый этап монетизации длился с начала 2019 года. Если на первом этапе перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.

"Начиная с платежек за октябрь все льготники и субсидианты будут получать полный размер платежки без учета льгот", - сказал чиновник.

После расчета органы соцзащиты самостоятельно перечисляют средства субсидий либо в государственный Ощадбанк, чтобы он оплатил коммунальные услуги соответствующего льготника, либо при желании льготника на указанные им реквизиты, чтобы получить средства и оплатить коммунальные услуги самостоятельно.

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При этом Музыченко сообщил, что в настоящее время более 95% льготников получают субсидии в безналичной денежной форме – через Ощадбанк.

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ЖКХ, Коммунальные платежи, Субсидии, Платежки.
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