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В Харькове неизвестные облили зеленкой депутата горсовета

В Харькове неизвестные облили зеленкой депутата горсовета
17:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kh.vgorode.ua

Новости Украины:В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к преступлению.

В Харькове неизвестные облили зеленкой чиновника горсовета

Сегодня неизвестные напали и облили зеленкой заместителя директора юридического департамента Харьковского городского совета Константина Прокопьева.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Инцидент произошел после завершения заседания суда по делу о переименовании пр. Петра Григоренко в пр. Маршала Жукова, в ходе которого Прокопьев выступал на стороне харьковчан, обратившихся к харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу с просьбой вернуть проспекту его историческое название", - говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что трое неизвестных напали на Прокопьева сзади и плеснули в лицо зеленкой, которая попала ему в глаз. При этом он успел сфотографировать одного из нападавших.

В пресс-службе добавили, что чиновника доставили на обследование в Городскую клиническую больницу №14 им. проф. Л. Гиршмана.

По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в результате нападения мужчина получил ожог глаз.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Харьков, Полиция, Депутат, Горсовет, Нападение на депутата.
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