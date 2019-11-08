В Харькове неизвестные облили зеленкой депутата горсовета

Новости Украины:В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к преступлению.

В Харькове неизвестные облили зеленкой чиновника горсовета

Сегодня неизвестные напали и облили зеленкой заместителя директора юридического департамента Харьковского городского совета Константина Прокопьева.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Инцидент произошел после завершения заседания суда по делу о переименовании пр. Петра Григоренко в пр. Маршала Жукова, в ходе которого Прокопьев выступал на стороне харьковчан, обратившихся к харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу с просьбой вернуть проспекту его историческое название", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что трое неизвестных напали на Прокопьева сзади и плеснули в лицо зеленкой, которая попала ему в глаз. При этом он успел сфотографировать одного из нападавших.

В пресс-службе добавили, что чиновника доставили на обследование в Городскую клиническую больницу №14 им. проф. Л. Гиршмана.

По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в результате нападения мужчина получил ожог глаз.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.