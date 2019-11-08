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ФСБ пыталось завербовать украинца который приехал навестить родственников в РФ (Видео)

ФСБ пыталось завербовать украинца который приехал навестить родственников в РФ (Видео)
18:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд освободил мужчину от криминальной ответственности из-за того, что он сам обратился в правоохранительные органы и все рассказал.

СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Черниговской области спецслужбами России

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки жителя Черниговской области спецслужбами России.

Об этом сообщили в пресс-группе СБУ в Черниговской области.

Согласно информации, житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области во время поездки в Россию к родственникам попал в поле зрения ФСБ. Представители спецслужбы страны-агрессора, используя угрозы и шантаж, привлекли мужчину к негласному сотрудничеству.

Они заставили жителя Черниговской области подписать письменное обязательство о сотрудничестве с ФСБ РФ. Ему был присвоен псевдоним и отработаны задачи по сбору информации о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории региона", - говорится в сообщении.

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Согласно предоставленным инструкциям, передавать собранные разведданные мужчина должен был при следующих поездках в Россию.

"Однако понимая противоправность такого сотрудничества и его негативные последствия, по возвращении домой украинец обратился в Службу безопасности Украины. Он дал показания об обстоятельствах вербовки и отработанных ему разведывательных задачах. Это дело рассматривалось в суде", - отметили в пресс-группе.

По информации СБУ, учитывая, что мужчина не выполнил преступного задания иностранной спецслужбы и добровольно сообщил правоохранительным органам о попытке спецслужб РФ привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству против Украины, на этой неделе суд удовлетворил ходатайство органов и освободил его от уголовной ответственности согласно ч. 2 ст . 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ, Черниговская область, Спецслужбы РФ.
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