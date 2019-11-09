В Крыму оккупанты ограничили проезд транспорта через пункты пропуска

Новости Украины:В Крыму ограничили движение транспорта на подъездах к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп".

В Крыму ограничили движение всех видов транспортных средств на подъездах к пунктам пропуска «Армянск» и «Перекоп», которые контролируют российские спецслужбы.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на подконтрольную Кремлю Службу автодорог Крыма.

Отмечается, что ограничение связано с проведением ремонтных работ на аварийном железнодорожном переезде. Движение транспорта прекращено с 8 ноября.

«На данных участках установлены соответствующие дорожные знаки и другие технические средства организации дорожного движения. Движение будет прекращено для всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что на КПВВ «Каланчак» с 8.00 7 ноября до 15 ноября в связи со строительными работами не будет осуществляться пропуск граждан. Пропускные функции в контрольных пунктах «Чаплинка» и «Чонгар» будут осуществляться в штатном режиме.