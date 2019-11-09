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В Крыму оккупанты ограничили проезд транспорта через пункты пропуска

В Крыму оккупанты ограничили проезд транспорта через пункты пропуска
01:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Крыму ограничили движение транспорта на подъездах к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп".

В Крыму ограничили движение всех видов транспортных средств на подъездах к пунктам пропуска «Армянск» и «Перекоп», которые контролируют российские спецслужбы.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на подконтрольную Кремлю Службу автодорог Крыма.

Отмечается, что ограничение связано с проведением ремонтных работ на аварийном железнодорожном переезде. Движение транспорта прекращено с 8 ноября.

«На данных участках установлены соответствующие дорожные знаки и другие технические средства организации дорожного движения. Движение будет прекращено для всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении.

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Напоминаем, ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что на КПВВ «Каланчак» с 8.00 7 ноября до 15 ноября в связи со строительными работами не будет осуществляться пропуск граждан. Пропускные функции в контрольных пунктах «Чаплинка» и «Чонгар» будут осуществляться в штатном режиме.

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Крым, Армянск, Пункт пропуска, "Перекоп", КПВВ.
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