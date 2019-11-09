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В Харькове более 2 тыс правоохранителей обеспечат порядок во время футбольного матча

В Харькове более 2 тыс правоохранителей обеспечат порядок во время футбольного матча
05:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Харькове 1450 работников Нацполиции будут охранять правопорядок во время матча Шахтер-Динамо.

В Харькове к охране общественного порядка во время футбольного матча Шахтер-Динамо, который состоится в воскресенье, 10 ноября, привлекут как полицейских, так и приданные силы.

"Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 1450 работников Нацполиции, 500 военнослужащих Нацгвардии, а также 450 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Ожидается, что матч посетят до 25 тысяч болельщиков. Матч пройдет на стадионе "Металлист". Начало в 17:00.

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Харьков, Полиция, Футбол.
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