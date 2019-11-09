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В Черновицкой области подросток попал в больницу с алкогольным отравлением

В Черновицкой области подросток попал в больницу с алкогольным отравлением
06:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Черновицкой области 13-летний парень после распития алкоголя попал в больницу.

13-летний житель Черновицкой области вместе своими друзьями распивал алкогольные напитки. Вследствие алкогольной интоксикации парень попал в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

“На спецлинию „102“ обратился работник Сокирянского районного центральной больницы и сообщил, что в приемное отделение доставлен 13-летний местный житель с диагнозом „алкогольное отравление“. Во время проверки следственно-оперативной группой и сотрудником ювенальной превенции Сокирянского отделения полиции установили, что трое малолетних жителей города употребляли спиртные напитки на территории местной недострои”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что через некоторое время у одного из ребят ухудшилось самочувствие. После чего парня увидели прохожие и вызвали скорую помощь.

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 13 человек

На родителей несовершеннолетних полицейские составили административные протоколы по статье 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В частности, с ними ювенальные полицейские провели профилактические беседы по недопущению в дальнейшем указанных случаев.

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Алкоголь, Больница.
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