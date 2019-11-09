В Крыму задержали 82-летнюю советскую дисидентку Сеитмуратову

Новости Украины:Оккупанты в Крыму арестовали 82-летнюю Айше Сеитмуратову.

На админгранице с Крымом вечером 8 ноября оккупанты задержали 82-летнюю Айше Сеитмуратову, ветерана крымскотатарского национального движения.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Только что стало известно, что на КП Чаплинка административной границе между материковой частью Украины и Крымским полуостровом российские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советскую дисидентку, журналистку, историка, ветерана крымскотатарского национального движения", - написал он.

Чубаров отметил, Сеитмуратова имеет гражданство США, которое она получила после изгнания ее из СССР в 1978 году. Она постоянно проживает в Крыму, который отказалась оставлять после вторжения российских войск в 2014 году и оккупации Крыма.