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Ситуация на КПВВ Донбасса: в очередях застряли 200 автомобилей

Ситуация на КПВВ Донбасса: в очередях застряли 200 автомобилей
10:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: Госпогранслужба

Новости Украины:В Госпогранслужбе отметили, что за минувшие сутки через пункты КПВВ проследовало почти 40 тысяч человек и свыше 4 тысяч автомобилей.

Утром в субботу, 9 ноября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины в очередях находились 240 автомобилей.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 35/40; "Марьинка" - 0/65; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 39,3 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств.

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Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений.

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Донбасс, Новотроицкое, Гнутово, КПВВ, Очередь на КПВВ.
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