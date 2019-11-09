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В Киеве будут судить иностранца за хранение огнестрельного оружия

В Киеве будут судить иностранца за хранение огнестрельного оружия
13:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт передан в Голосеевский районный суд, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве будут судить иностранца за хранение огнестрельного оружия и патронов к нему. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Год назад, во время отработки территории Голосеевского района, сотрудники полка полиции особого назначения №2 на проспекте Науки остановили автомобиль, который нарушил правила дорожного движения. Во время проверки документов правоохранители заметили, что в сумке водитель сохраняет предмет, похожий на пистолет. От каких-либо объяснений и проведения осмотра автомобиля мужчина отказался. При этом он спрятал сумку в авто и закрыл дверцу. Для установления обстоятельств происшествия спецназовцы вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения.

Прибыв на вызов, следователи обыскали машину и изъяли предмет, похожий на оружие, и 13 патронов к нему. Заключение экспертизы подтвердило, что пистолет является огнестрельным оружием, а патроны к нему - боевые.

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Фигурантом оказался 44-летний иностранец, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

Как рассказал следователь Голосеевского управления полиции Олег Яковченко, после сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, иностранец всячески избегал явки в суд для избрания ему меры пресечения. Впоследствии его даже объявили в розыск. Но скрыться от полицейских злоумышленнику не удалось - его задержали, а суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 80 000 гривен, которую за него внесла сожительница.

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Киев, Задержание, Полиция Киева, Задержание иностранца.
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