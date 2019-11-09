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"Друзья Зеленского": суд выпустил мошенников из СИЗО

"Друзья Зеленского": суд выпустил мошенников из СИЗО
12:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Мошенники представлялись друзьями Зеленского и требовали от предпринимателей деньги.

Более двух месяцев прошло с тех пор, как правоохранители задержали на "горячем" четырёх мошенников, представлявшихся доверенными лицами президента Владимира Зеленского и требовавших деньги за назначение на должности. Как продвигается расследование уголовного производства.

В нем прокуроры сообщили, что 15 октября решением Печерского суда одному из подозреваемых уменьшили залог с 15 млн грн до 1 млн грн, после чего залог был внесен и подозреваемого отпустили из Киевского СИЗО. Прокуроры при этом не указывают, обжаловали ли они такое решение суда. Вероятно, что нет.

Что касается остальных подозреваемых, то по сведениям Офиса Генпрокурора, они находятся под стражей. Впрочем, это утверждение сомнительно.

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Из реестра судебных решений видно, что один из них уже находится под домашним арестом и 30 октября просил суд изменить место его пребывания с одного адреса на другой.

Также, на условной "свободе" - под домашним арестом - и два других фигуранта дела.

При том, что Офис Генпрокурора умышленно или нет предоставил некорректные данные, он ответил всего на два поставленных вопроса. Остальные – прокуроры "закрыли" статьей 222 Уголовного кодекса, считая, что их разглашение может навредить досудебному следствию.

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Суд, Мошенники, Генпрокурор, Владимир Зеленский.
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