День в ООС: оккупанты стреляют из минометов, ранен военнослужащий ВСУ

Новости Украины:На Донбассе противник опять применил запрещенные 120 и 82-мм минометы.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС.

"В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил," - сказано в сообщении.

Отмечается, что 3 обстрела позиций ВСУ российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил.