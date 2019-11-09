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Как проходит разведение сил в Петровском: фото и видео

Как проходит разведение сил в Петровском: фото и видео
15:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине.

В районе Петровского началась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск.

Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев. Он сказал, что стороны уже начали отводить технику. "Началась практическая фаза разведения сил и средств на участке №3", - заявил Агеев.

Ранее в районе Петровского украинские военные запустили сигнальные ракеты в подтверждение готовности к разведению сил и средств

"В 12.01 мы просигналили белой ракетой о том, что готовы к практической фазе начала разведения сил и средств", - сказал он. По словам Агеева, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые постоянно мониторят ситуацию как физически, так и с помощью квадрокоптера, подтвердили, что противник действовал синхронно, зеркально - так же просигналил белой ракетой.

"Информация, что та сторона действительно пустила ракету, была подтверждена нашим постом наблюдения...", - добавил он.

По его словам, в 12.15 состоялось повторное подтверждение сигнала со стороны Объединенных сил - запустили зеленую ракету.

"Сейчас ждем подтверждения от ОБСЕ, что с той стороны так же пошла зеленая ракета. После этого состоится разведение сил и средств, то есть пойдет техника, которая определена для разведения на сегодня", - подчеркнул Агеев.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала вопрос о начале отвода сил и средств в районе Петровского 9 ноября в 12.00. Ранее разведение неподалёку от Петровского было запланировано на 8 ноября, но как заявили в штабе ООС, процесс сорвала вражеская сторона.

На Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: неподалёку от Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов. Разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября.

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Донбасс, ВСУ, Петровское, ООС, Разведение сил в Петровском.
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