Новости Украины:На Шулявском путепроводе в столице проходит испытание нового газопровода.

На Шулявском путепроводе в Киеве проводят пневматическое испытание нового газопровода перед его врезкой в уже действующий.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

«Громкий звук, который прозвучал на строительной площадке Шулявского путепровода, был вызван пневматическими испытаниями нового газопровода перед его врезкой в действующий газопровод», - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители близлежащих территорий услышали громкий звук, но беспокоиться не о чем, ничего серьезного не произошло, пострадавших на площадке нет.

В КГГА объяснили, что в рамках реконструкции Шулявского путепровода осуществляется переукладка газового трубопровода и согласно правил должны проводиться пневматические испытания перед врезкой.

«В настоящее время работы по строительству Шулявского путепровода продолжаются в штатном режиме», - заверили в мэрии.

Напоминаем, по прогнозам КГГА, первый этап строительства новой конструкции Шулявского моста будет завершен до конца текущего года. Общая стоимость реконструкции составляет 830,12 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев.