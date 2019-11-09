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В Одессе испытали американские военные катера типа Island

В Одессе испытали американские военные катера типа Island
23:55 Сб, 9 Ноябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Одессе испытали военные катера ISLAND Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые отправят охранять морские границы.

В Одессе патрульные катера Военно-Морских сил ВС Украины ISLAND Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" успешно прошли первые ходовые испытания после длительной транспортировки на борту грузового судна Ocean Freedom.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Испытания проверяли командующий ВМС ВС адмирал Игорь Воронченко и первый заместитель командующего ВМС ВС контр-адмирал Алексей Неежпапа.

По словам Воронченко, все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовки экипажей и выходу в море выполнены в полном объеме. По примеру подготовки экипажей катеров типа Island будет готовиться весь корабельный состав для приближения к стандартам НАТО.

Военнослужащие провели испытания катеров типа Island

После испытаний ВМС займутся вооружением катеров. Катера будут обеспечивать морскую безопасность в Черном и Азовском морях. Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач, которые присущи классическим надводным кораблям.

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Одесса, Катер, ISLAND Р190, ISLAND Р191.
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