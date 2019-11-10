В Харькове арестовали полицейского, который избил и обокрал мужчину

Новости Украины:В Харькове задержали полицейского, который совершил разбойное нападение.

В Харькове задержали полицейского за совершение разбойного нападения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел 9 ноября в 3:14 по улице Академика Барабашова. Сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами.

37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу. Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы уголовного производства направлены в территориальное управление ГБР. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.