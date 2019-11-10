Задержание Мазура: В Киеве активисты собрались у посольства Польши

Новости Украины:В Киеве активисты провели акцию в поддержку Игоря Мазура.

В Киеве под посольством Польши состоялась акция в поддержку активиста и добровольца Игоря Мазура с позывным "Тополь", задержанного по запросу России.

Об этом сообщает Громадское.

"Участники акции требуют от польских правоохранителей отпустить Мазура как можно скорее", - говорится в сообщении.

Одновременно отмечается, что митингующие призывали не оскорблять посольство. По их словам, они пришли проинформировать поляков, что те задержали невиновного и этим подыграли России.

Напоминаем, в Польше по запросу РФ задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека, ветерана Игоря Мазура.

Игорь Мазур был руководителем “Правого Сектора“ Киевщины и начальником штаба 24-й Сотни Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015-го стал офицером ВСУ - командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в Секторе “М“. А с ноября 2016 года после демобилизации Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО.