Полиция Киевщины предотвратила заказное убийство (Фото)

Новости Украины:Жительница Киевщины заказала убийство любовницы своего мужа.

Правоохранители Киевской области предотвратили заказное убийство женщины, жизнь которой была оценена в $10 тысяч.

Об этом информирует Нацполиция.

«Сотрудники Главного следственного управлением Нацполиции под оперативным сопровождением сотрудников СБУ и по процессуальным руководством Генпрокуратуры провели специальную операцию. В частности правоохранители разоблачили и предупредили совершение умышленного убийства по заказу», - говорится в сообщении.

Было установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов. Далее с целью реализации запланированного она передала исполнителю информацию о жертве и средства в сумме почти 4 тысячи долларов.

Правоохранители задержали заказчицу в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме свыше 6 тысяч долларов.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК (приготовление к совершению умышленного убийства по заказу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.