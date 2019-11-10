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В Харькове спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (Фото)

В Харькове спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (Фото)
06:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Харькове в жилом доме произошел пожар, есть пострадавший.

В субботу в 13:43 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме с надстройкой, расположенном во въезде Молчановском, 6, в Харькове. Об этом сообщает ГСЧС.

Из сообщения стало известно, что огонь охватил пристроенную к дому котельную, а также помещения на 1-м и 2-м этажах.

Для ликвидации этого чрезвычайного происшествия на место происшествия сразу направили 6 пожарных автоцистерн, пожарный автомобиль первой помощи и специальный автомобиль газодымозащитной службы. Всего около 40 спасателей. По данным разведки стало известно, что огонь распространился на площадь около 80 кв.м. В результате пожара получил ожоги 81-летний мужчина, которого каретой скорой помощи немедленно госпитализировали во 2-ю больницу Харькова, предварительно, с отравлением угарным газом.

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Спасатели подали на тушение пожара 6 пожарных стволов, сформировали 5 звеньев газодымозащитников. В 14:44 состоялась локализация пожара. В 16:26 работы по полной ликвидации огня завершены - пожар укрощенная.

На месте происшествия работала оперативно-следственная группа правоохранительных органов. Причина возникновения пожара и общая сумма убытков будет выяснена специалистами.

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Пожар, Харьков, Спасатели, Огонь, ГСЧС.
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