За ночь в Харькове сожгли три иномарки

Новости Украины:В ночь на субботу, 9 ноября, во дворе жилого дома в Харькове пылали сразу три авто.

В частном дворе одного из домов Харькова утром 9 ноября обнаружили три сожженные автомобили. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На месте происшествия правоохранители обнаружили полностью уничтоженный огнем автомобиль "Volkswagen Passat", а также частично обгоревшие автомобили "Volkswagen Golf" и "BMW". Вещественные доказательства, в частности растворители, изъято.

Причины пожара устанавливаются. Информация о событии зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Житомирской области утром 9 ноября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека.

В Киеве на Петровке Hyundai Accent службы такси Bolt снес почти 15 метров забора и перевернулся.