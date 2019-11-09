В Киеве пьяный водитель устроил массовое ДТП с участием 9 авто

Новости Украины:В Киеве на Борщаговке пьяный водитель внедорожника Honda CR-V разбил девять автомобилей и пытался скрыться

В Киеве на Борщаговке пятничным вечером пьяный водитель ромской национальности устроил массовую аварию. Он повредил 9 автомобилей и пытался скрыться с места инцидента. Одного человека госпитализировали в ближайшую больницу, сообщает "Информатор".

Виновника ДТП остановили местные жители и чуть не устроили над ним самосуд. На место происшествия приехали правоохранители, сразу надели на мужчину наручники и обыскали его автомобиль. В салоне нашли пакет с марихуаной, но хозяин авто говорил, что наркотик ему не принадлежит.

"Предположительно сперва мужчина ударил стоявшую на обочине Kia Carens, затем влетел в едущую навстречу Skoda Octavia. Octavia в свою очередь зацепила Hyundai Elantra, а "кореец" въехал в Opel Kadett. После чего Honda отбросило на другую сторону дороги, где внедорожник зацепил Peugeot и еще один Lanos", - уточняется в сообщении.

Также выяснилось, что пьяный водитель проживает недалеко от место инцидента, а местные жители рассказали, что в прошлом он занимался сутенерством.

Отмечается, что на месте работали сотрудники ГСЧС, которые смывали вытекшие из машин горюче-смазочные материалы, чтобы избежать возгорание автомобилей. На данный момент идет следствие, а полицейские устанавливают детали произошедшего.

Напомним, в Киеве на Петровке Hyundai Accent службы такси Bolt снес почти 15 метров забора и перевернулся.