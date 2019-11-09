ДТП в Житомирской области: автомобиль протаранил КАМАЗ, есть жертвы

Новости Украины:В Житомирской области утром 9 ноября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека.

На Житомирщине в Бердичевском районе легковушка врезалась в "КАМАЗ". В результате ДТП трое людей погибли на месте. Об этом рассказали в ГУНП в Житомирской области.

Отмечается, что авария произошла утром 9 ноября в селе Лесная Слободка. В результате столкновения легковушки и грузовика погибли трое людей. На месте происшествия работают следователи, спасатели и медики.

По предварительной информации, водитель автомобиля "ЗАЗ" не справился с управлением на закругленном участке скользкой дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КАМАЗ".

В результате ДТП погиб 41-летний водитель и двое пассажиров легковушки - женщина 1974 г.н и ребенок 2005 г.н. Еще одну пассажирку, 2000 г.н., с травмами доставлены в райбольницу. Полицейские проводят первоочередные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

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