У заброшенного дома на Днепропетровщине нашли боеприпасы

Новости Украины:В Днепропетровской области уничтожили устаревшие боеприпасы.

В субботу специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области привлекались к работам по уничтожению боеприпасов, которые были обнаружены гражданами. Об этом сообщает ГСЧС.

В городе Пятихатки Пятихатского района на улице Школьная, во время уборки территории возле заброшенного дома гражданка обнаружила предметы, похожие на устаревшие артиллерийские снаряды 50 мм, 76 мм и 152 мм калибра в количестве 3 единицы.

В этот же день, неподалеку от поселка Днепровское Верхнеднепровского района, во время проведения сельскохозяйственных работ на поле мужчина обнаружил предмет, похожий на устаревший артиллерийский снаряд калибра 152 мм в количестве 1 единица.

Отделением группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения. Создание Главного управления ГСЧС в области боеприпасы в количестве 4 единицы уничтожено. Место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено.

Напомним, около Шулявского моста в Киеве изъяли более 100 боеприпасов времен Второй мировой.