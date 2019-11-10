На Донбассе оккупанты нарушили "тишину" 18 раз, один воин ранен

Новости Украины:Оккупанты нарушили "тишину" 18 раз, один воин ранен.

9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" враг совершил 14 обстрелов:

четыре раза неподалеку Водяного – из минометов калибра 120 мм, пушек БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды возле Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Березового – из ручных противотанковых гранатометов;

в районе Песков – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Гнутового – из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;

возле Павлополя – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ": дважды возле Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов 9 ноября ранен один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.