Сегодня густой туман и плохая видимость на дорогах

В Украине в воскресенье, 10 ноября, утром ожидается густой туман, из-за чего будет ограниченная видимость, в частности, на дорогах. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 10 ноября ночью и утром в Карпатах, южных и восточных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по Киевской области в первую половину дня 10 ноября сохранится туман, видимость 200-500 м.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, в Украине в воскресенье, 10 ноября, ожидается облачная погода. Днем в Западной части прогнозируют дожди.