Сегодня густой туман и плохая видимость на дорогах

Новости Украины:Синоптики предупреждают о густом тумане в Украине и ограниченной видимости на дорогах.

В Украине в воскресенье, 10 ноября, утром ожидается густой туман, из-за чего будет ограниченная видимость, в частности, на дорогах. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 10 ноября ночью и утром в Карпатах, южных и восточных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по Киевской области в первую половину дня 10 ноября сохранится туман, видимость 200-500 м.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в Украине в воскресенье, 10 ноября, ожидается облачная погода. Днем в Западной части прогнозируют дожди.