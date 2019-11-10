Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Итоги дня 9 ноября: разведение войск под Петровским и задержание ветерана АТО в Польше
Итоги дня 9 ноября: разведение войск под Петровским и задержание ветерана АТО в Польше
В Харькове спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (Фото)
В Харькове спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (Фото)
"Король тяжеловесов" Фьюри провел первую тренировку по MMA (Видео)
"Король тяжеловесов" Фьюри провел первую тренировку по MMA (Видео)
10 ноября - приметы и обряды в День памяти Мученицы Параскевы
10 ноября - приметы и обряды в День памяти Мученицы Параскевы

Подозреваемый в убийстве напал на пограничника с ножом (Фото)

Подозреваемый в убийстве напал на пограничника с ножом (Фото)
09:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Украины:На участке Подольского пограничного отряда нарушитель границы при задержании напал с ножом на участкового инспектора пограничной службы.

Об этом сообщает Сектор по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Информация о движении неизвестного от границы с Республикой Молдова в тыл Украины поступила пограничникам от местных жителей. Пограничники сразу выслали специальный пограничный наряд и участковых инспекторов к месту возможного движения правонарушителя.

Участковыми инспекторами пограничной службы на окраине с. Домница, что в Одесской области, на расстоянии 800 метров от границы, выявлено неизвестное лицо, по требованию предъявить документы вела себя агрессивно и осуществила попытку нападения с ножом на пограничника. С целью прекращения противоправных действий, пограничник применил меры физического воздействия и специальные средства, обезоружил нападающего и задержал его.

В ходе проведения опроса установлено, что данный мужчина незаконно пересек государственную границу с целью избежания уголовной ответственности за совершение преступления, а именно убийства в г.Рыбница, что в непризнанной ПМР.

Нарушителя, предварительно гражданина Молдовы, доставлены в пункт временного содержания в Подольске. После установления личности задержанного будет привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", ч. 1 ст. 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГНСУ или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

По результатам работы следственно-оперативной группы национальной полиции усматриваются признаки совершение уголовного преступления по ст. 345 УК «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

В Харькове спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (Фото)

Продолжаются процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Пограничники, ГПСУ, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
04 Сивохо выразил сомнение достоверности опроса жителей оккупированного Донбасса
05 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канье Уэст планирует идти в президенты США
Канье Уэст планирует идти в президенты США
Полиция Киевщины предотвратила заказное убийство (Фото)
Полиция Киевщины предотвратила заказное убийство (Фото)
В Идлибе за октябрь погибли более 70 мирных жителей
В Идлибе за октябрь погибли более 70 мирных жителей
Естественная красота: Дженнифер Энистон поделилась новым снимком (Фото)
Естественная красота: Дженнифер Энистон поделилась новым снимком (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь