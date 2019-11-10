Подозреваемый в убийстве напал на пограничника с ножом (Фото)

Новости Украины:На участке Подольского пограничного отряда нарушитель границы при задержании напал с ножом на участкового инспектора пограничной службы.

Об этом сообщает Сектор по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Информация о движении неизвестного от границы с Республикой Молдова в тыл Украины поступила пограничникам от местных жителей. Пограничники сразу выслали специальный пограничный наряд и участковых инспекторов к месту возможного движения правонарушителя.

Участковыми инспекторами пограничной службы на окраине с. Домница, что в Одесской области, на расстоянии 800 метров от границы, выявлено неизвестное лицо, по требованию предъявить документы вела себя агрессивно и осуществила попытку нападения с ножом на пограничника. С целью прекращения противоправных действий, пограничник применил меры физического воздействия и специальные средства, обезоружил нападающего и задержал его.

В ходе проведения опроса установлено, что данный мужчина незаконно пересек государственную границу с целью избежания уголовной ответственности за совершение преступления, а именно убийства в г.Рыбница, что в непризнанной ПМР.

Нарушителя, предварительно гражданина Молдовы, доставлены в пункт временного содержания в Подольске. После установления личности задержанного будет привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", ч. 1 ст. 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГНСУ или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

По результатам работы следственно-оперативной группы национальной полиции усматриваются признаки совершение уголовного преступления по ст. 345 УК «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Продолжаются процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств.