Патрульные катера Island успешно прошли ходовые испытания (Фото)

Новости Украины:После завершения испытаний патрульные катера Island Р190 и Р191 будут включены в состав ВМС Украины.

Патрульные катера Island Р190 и Р191, которые украинские ВМС получили в "подарок" от США, прошли ходовые испытания. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины на своей страничке в Фейсбук.

Как говорится в сообщении, все необходимые мероприятия, по подготовке экипажей и катеров к выходу в море, выполнены в полном объеме. В ВМС Украины также заявили, что по примеру подготовки экипажей катеров Island, будет происходить подготовка и других экипажей. По словам руководителя национального флота адмирала Игоря Воронченко, это поможет приблизить стандарты ВСУ к стандартам НАТО.

Кроме этого Воронченко заявил, что уже в ближайшее время на катера установят оружие.

Катера Island, как только закончатся все запланированные испытания, поступят на службу ВМС ВСУ и будут патрулировать Черное и Азовское моря.

Как сообщалось ранее, на участке Подольского пограничного отряда нарушитель границы при задержании напал с ножом на участкового инспектора пограничной службы.