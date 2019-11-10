В ДТП на Закарпатье пострадала полицейская

На отрезке дороги между населенными пунктами Каменица Ужгородского района и Ворочево Перечинского района произошло ДТП, в результате которого пострадала сотрудница полиции Закарпатья. Об этом сообщает на пресс-служба полиции Закарпатской области.
Сообщение о ДТП поступило в полицию 9 ноября в 15:10.
"(Полиция - ред.) установила, что между селом Каменица Ужгородского района и селом Ворочево Перечинского, 41-летний житель Львова, управляя автомобилем Renault, двигаясь в направлении села Ворочево, при осуществлении маневра обгона допустил столкновение со встречным автомобилем марки Mercedes. За рулем авто находилась 37-летняя жительница Ужгорода. Женщина является сотрудницей ГУНП в Закарпатской области", - говорится в сообщении.
Так, в результате ДТП полицейский получил телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение Ужгородской ЦГКБ.
"Предварительная правовая квалификация - статья 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими)", - отмечается в сообщении.
Кроме того, 41-летний мужчина был задержан. Отмечается, что он был трезв.
Также, решается вопрос о привлечении его к ответственности.