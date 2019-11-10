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День в ООС: ранены четверо военнослужащих

День в ООС: ранены четверо военнослужащих
18:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сегодня на Донбассе получили травмы четверо украинских бойцов.

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов получили травмы четверо украинских военнослужащих.

Как говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреляли позиции украинских подразделений из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", три - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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"На протяжении текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение", - говорится в сводке.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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