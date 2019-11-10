Возле Золотого завершено разминирование: МИД проинформировало ОБСЕ

Новости Украины:Миссия ОБСЕ проинформирована о завершении очистки местности в районе Золотого от взрывоопасных предметов.

Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ проинформировали о завершении очистки местности от взрывоопасных предметов на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сегодня через МИД Украины до 12.00 проходил процесс информирования СММ ОБСЕ о завершении очистки местности, загрязненной взрывоопасными предметами, на этом участке", - говорится в сообщении.

Также в штабе сообщили, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) мостостроители проводили подготовительные работы для последующего нанесения спецпокрытия на пролеты моста. "Разобрана вторая временная опора пролета моста. Кроме того, на строительной площадке проходила разгрузка конструкций для установки перил на путепроводе", - отмечается в сообщении.

В штабе напомнили, что на участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается практический этап зеркального процесса разведения сил и средств. Сегодня изменили свое тактическое положение 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения.