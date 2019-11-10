Разведение сил: ВСУ заняли новые позиции возле Богдановки (Фото и видео)

Новости Украины:Вблизи Богдановки еще 11 военных и 14 единиц вооружения изменили тактическое положение.

В рамках второго дня разведения сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области бойцы ВСУ изменили тактическое положение.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, согласно графику, на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что на новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня, а также санитарные сооружения. Все помещения обеспечены обогревателями и дровами для отопления.

"Позиции были подготовлены заранее подразделениями из состава резерва. Эти фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: вблизи Станицы Луганской, Золотого, а также Петровского, а также после прекращения обстрелов.

Разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября.

9 ноября началось разведение сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. По данным пресс-центра штаба ООС, разведение будет проходить в течение трех дней.

С этого участка разведения отводу подлежат 42 военнослужащих Вооруженных сил Украины, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия, сообщили в штабе.

Богдановка находится под контролем украинских войск, в этом селе проживают всего 7 гражданских лиц. Петровское - под контролем оккупационных войск.