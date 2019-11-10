В Киеве произошло ДТП с участием полицейского авто, есть пострадавшие

Новости Украины:В результате ДТП в столице пострадали пять человек.

Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля полиции в Киеве в субботу вечером, они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 21:00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о факте домашнего насилия. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил наряд полиции. Служебный автомобиль двигался по улице Щусева в направлении станции метро "Сырец" с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На перекрестке с улицей Берлинского произошло столкновение с "Audi"... Вследствие ДТП пострадали трое полицейских, пассажирка "Ауди" 1968 года рождения и ее дочь", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следователи по расследованию ДТП Главного управления полиции Киева и врачи.

Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи Государственного бюро расследований (ГБР), сообщается на странице полиции Киева в соцсети Facebook.