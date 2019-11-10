В Харьковской области вскоре возобновят подачу тепла

Новости Украины:В Купянске и Чкаловском 13-14 ноября решат проблемы с отоплением.

По состоянию на воскресенье в Харьковской области по-прежнему не решены проблемы с отоплением в г.Купянск и пгт Чкаловское Чугуевского района, сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер.

"На сегодня в г.Купянск и поселке Чкаловском до сих пор имеются проблемы с отоплением. Люди мерзнут, школы продолжают вынужденные каникулы", - написал Кучер на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он отметил, что в Чкаловском проблема возникла из-за не сданных в срок гибиридных миникотельных, а также из-за отсутствия договоров на поставку газа. "В поселке Чкаловском проблема возникла из-за недостроенных гибридных миникотельных, строительство которых сначала было заморожено ХОГА, а потом просто не было сдано в эксплуатацию в обещанные сроки. Также летом этого года расторгнут необходимые договоры", - написал Кучер.

По его словам, процедуры, необходимые для подачи тепла в Купянске и Чкаловском, будут завершены ориентировочно 13-14 ноября. "Провел оперативное совещание с руководителем департамента ЖКХ. Срочно принимаем меры. По предварительной информации 13-14 ноября все процедуры будут завершены",- написал Кучер.

Напоминаем, отопительный сезон в Харьковской области начался 15 октября.