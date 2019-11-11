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Понедельник, 11.11.2019
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Нападение на ветерана АТО: подозреваемые задержаны

Нападение на ветерана АТО: подозреваемые задержаны
01:23 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Полиция Киева задержала подозреваемых в деле о нападении на Игоря Панова, ветерана АТО.

По подозрению в избиении ветерана боевых действий на Донбассе, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным "Хан" и его жены задержаны сын потерпевшей и его товарищ.

Об этом сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова. В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что их соседей избили неизвестные.

Прямая речь начальника Святошинского управления полиции Сергея Чернышева: "Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим.

Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали".

Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - молодые люди, 1989 и 1990 рождения. Они дают показания следователям.

В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО и его жену

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 15 частью второй статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Полиция не называет имен пострадавших, однако ранее в воскресенье волонтер Татьяна Грубенюк ("Руденька") сообщила, что в Киеве в ночь на воскресенье было совершено жестокое нападение на ветерана, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным "Хан" и его жену, оба находятся в коме, их прооперировали. Она сообщала, что супругов нашли соседи.

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Киев, Полиция, Хан, Ветеран АТО.
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