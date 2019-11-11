Набросился с ножом: на Одесщине беглец хотел убить пограничника (Фото)

Новости Украины:В Одесской области убийца-беглец пытался зарезать украинского пограничника.

В Одесской области гражданин Молдовы напал с ножом на украинского пограничника.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, подозрительного мужчину заметили неподалеку от села Домница Одесской области. Участковый инспектор пограничной службы обнаружил его в 800 метрах от государственной границы.

После просьбы предъявить документы мужчина набросился на пограничника с ножом. Его удалось разоружить и задержать, правоохранитель не пострадал.

Как было установлено, задержанный разыскивается правоохранителями Молдовы по подозрению в убийстве, совершенном в городе Рыбница. Он пересек границу в попытке сбежать от уголовной ответственности.

На данный момент мужчина задержан. Ему инкриминируют незаконное пересечение государственной границы, злостное неподчинение пограничнику и насилие касательно сотрудника правоохранительного органа.