Набросился с ножом: на Одесщине беглец хотел убить пограничника (Фото)

В Одесской области гражданин Молдовы напал с ножом на украинского пограничника.
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, подозрительного мужчину заметили неподалеку от села Домница Одесской области. Участковый инспектор пограничной службы обнаружил его в 800 метрах от государственной границы.
После просьбы предъявить документы мужчина набросился на пограничника с ножом. Его удалось разоружить и задержать, правоохранитель не пострадал.
Как было установлено, задержанный разыскивается правоохранителями Молдовы по подозрению в убийстве, совершенном в городе Рыбница. Он пересек границу в попытке сбежать от уголовной ответственности.
На данный момент мужчина задержан. Ему инкриминируют незаконное пересечение государственной границы, злостное неподчинение пограничнику и насилие касательно сотрудника правоохранительного органа.