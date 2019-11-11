Разведение сил на участке Богдановка-Петровское: в ООС доложили о завершении первого этапа

Новости Украины:Практическая фаза разведения сил на участке Богдановка-Петровское завершилась, 12 ноября начнется разминирование территории.

В полдень понедельника, 11 ноября, завершилась практическая фаза разведения сил и средств сторон на Донбассе на третьем оговоренном участке Богдановка-Петровское, и 12 ноября начнется разминирование территории, сообщил руководитель пресс-центра Операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"Сегодня (11 ноября – Ред.) в 12.00 завершилась практическая фаза разведения сил и средств на участке разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское. Сегодня после 12.00, то есть с началом четвертых суток, украинская сторона через МИД проинформировала ОБСЕ, что мы завершили этот первый этап разведения сил и средств, и уже завтра (12 ноября – Ред.) после 12.00, это уже будут пятые сутки, начинается этап разминирования непосредственного самого участка", - сказал он в понедельник.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала вопрос о начале отвода сил и средств в районе Петровского 9 ноября в 12.00. Ранее разведение неподалёку от Петровского было запланировано на 8 ноября, но как заявили в штабе ООС, процесс сорвала вражеская сторона.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: неподалёку от Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов. Разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября